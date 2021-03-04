Минск, , 14:07 — REGNUM Очередное вручение генеральских погон, а также государственных наград деятелям различных сфер и многодетным матерям провёл 4 марта в президентском дворце Александр Лукашенко. Зачитывая речь перед награждаемыми он отметил, что они представляют «передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих, и самое главное — нацеленных на результат».

«За годы независимости у нас сформировалось общество, которое хорошо осознает, что фундамент единства народа и его успешного будущего — упорный созидательный труд, сплоченность и взаимовыручка, — сказал Лукашенко. — По-другому быть не должно. Ведь мы живем на родной земле, мы единый народ, любим свою страну и сделаем все, чтобы дети и внуки жили в мире и согласии».

Читайте новости сюжета: Протесты в БелоруссииЛукашенко поздравил сотрудников МВД по случаю отмечаемого 4 марта в постсоветской республике Дня белорусской милиции и отметил в тексте своего выступления, «низкий поклон от имени белорусского народа».

«Сегодня по традиции мы вручаем генеральские погоны настоящим мужикам, которые привыкли прямо смотреть в глаза опасности и хорошо знают цену миру и человеческой жизни», — сказал он. Как сообщает президентская пресс-служба, он также обратил внимание на несоизмеримо высокую роль женщин и сказал: «Судьбой определено, что предназначение мужчины — защищать. В то время как предназначение женщины — быть хранительницей очага, семейных ценностей и национальных традиций».«В том, что мы все вместе построили и отстояли независимую Белоруссию, — в этом и ваша огромная заслуга. Наша заслуга тоже немалая, но помните: мы это все делали для вас. Как бы мы ни кичились, как бы ни возводили себя в абсолют, мы все делаем ради вас. Не было бы вас, не было бы тех дел, которые присущи настоящим мужикам», — сообщил Лукашенко.

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