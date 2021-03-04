Мадрид, , 14:07 — REGNUM Представительство испанского правительства в автономном сообществе Мадрид запретило проведение всех митингов, приуроченных к Международному женскому дню, в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава представительства Хосе Мануэль Франко в ходе пресс-конференции.

«Представительство правительства в сообществе Мадрид, изучив все предложения о проведении демонстраций и митингов, решило запретить все, которые были заявлены <…> на воскресенье, 7 марта, и понедельник, 8 марта», — сказал Франко.

По его словам, властям автономного сообщества поступил ряд заявок на проведение митингов, в которых могли принять участие в общей сложности более 60 тысяч человек.

Франко напомнил, что автономное сообщество Мадрид остается «одним из регионов Испании с наибольшими показателями заражений, а людей, находящихся в больницах, — гораздо больше, чем в среднем в стране».