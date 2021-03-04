Москва, , 14:06 — REGNUM Фигуристка Алёна Косторная переходит из академии Евгения Плющенко обратно в группу Этери Тутберидзе. Об этом 4 марта заявил Плющенко.

«Я и моя команда для нее сделали все, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в «Хрустальный». Вот прям с кристально-хрустальной совестью», — цитирует Плющенко ТАСС.

По его словам, если Косторная решила вернуться в прежнюю команду, то ничего плохого в этом нет.

Он добавил, что Косторной были представлены отдельный лёд и коттедж, но у неё возникли проблемы со здоровьем, которые помешали ей выступать и тренироваться в полную силу.

Напомним, Косторная перешла от Тутберидзе к Плющенко в 2020 году. В начале сезона она переболела коронавирусной инфекцией.

В текущем сезоне Косторная заняла второе место на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. По итогам финала Кубка России она заняла шестое место и вошла в число запасных сборной России на чемпионат мира.