Сеул, 4 марта 2021, 14:09 — REGNUM Генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о своей отставке в знак протеста против лишения прокуратуры «следственных полномочий». Об этом сообщает KBS.
Данное заявление он сделал 4 марта во время пресс-конференции перед зданием Верховной прокуратуры в Сеуле.
Юн Сок Ёль отметил, что «рушатся дух Конституции и верховенства закона, что нанесёт ущерб людям», а также добавил, что ему трудно смотреть, как рушатся «здравый смысл» и «справедливость».
Он также акцентировал внимание на том, что сделал всё возможное на посту генерального прокурора.
Отметим, что в последнее время генеральный прокурор активно выступал против намерений правящей Демократической партии «Тобуро» создать при министерстве юстиции новое ведомство, которое расследовало бы шесть видов серьёзных преступлений, включая дела о коррупции и экономические преступления.
Юн Сок Ёль охарактеризовал этот шаг как «невыполнение правительством своего конституционного долга».