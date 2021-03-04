Сеул, , 14:09 — REGNUM Генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о своей отставке в знак протеста против лишения прокуратуры «следственных полномочий». Об этом сообщает KBS.

Данное заявление он сделал 4 марта во время пресс-конференции перед зданием Верховной прокуратуры в Сеуле.

Юн Сок Ёль отметил, что «рушатся дух Конституции и верховенства закона, что нанесёт ущерб людям», а также добавил, что ему трудно смотреть, как рушатся «здравый смысл» и «справедливость».

Он также акцентировал внимание на том, что сделал всё возможное на посту генерального прокурора.

Отметим, что в последнее время генеральный прокурор активно выступал против намерений правящей Демократической партии «Тобуро» создать при министерстве юстиции новое ведомство, которое расследовало бы шесть видов серьёзных преступлений, включая дела о коррупции и экономические преступления.

Юн Сок Ёль охарактеризовал этот шаг как «невыполнение правительством своего конституционного долга».