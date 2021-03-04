Пушкин, Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Гидросистема Царского Села под Петербургом почти полностью разрушена, украшающие парки пруды и каналы потеряли проточность, покрылись илом, уровень воды серьезно понизился, уникальные каскады и водопады утрачены, и почти все водные поверхности заросли. Об этом заявили в Росводресурсах.

Екатеринский парк в Царском селе Дарья Драй © ИА REGNUM

«Один из самых знаковых объектов культурного наследия страны столкнулся с экологической проблемой, решить которую своими силами не удалось», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь предстоит найти альтернативные источники водоснабжения и избавить водоёмы от ила и водорослей. Дорожную карту обсудили при участии Невско-Ладожского БВУ Росводресурсов, ФГБУК «Царское Село» и органов власти Петербурга по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В 2021 году предполагается комплексное экологическое обследование водных объектов музея-заповедника. Необходимо определить потребности обводнения системы и установить, сколько донных отложений скопилось в реках, протоках и ручьях. Для музея-заповедника разработают систему мониторинга, пункты наблюдения обустроят в 2022 году. Расчистку планируют провести до 2025 года.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее-заповеднике, в последние годы экологическая ситуация в царскосельских парках — Екатерининском и Александровском — серьезно деградировала, а сохранившиеся участки гидротехнических сооружений Таицкого и Виттоловского водоводов расположены в границах Петербурга и Ленобласти и не имеют единого хозяина.

«Проблема обводнения парков Царского Села связана с отсутствием собственных источников водоснабжения. И за последние сто лет, после разрушения главной водоподводящей магистрали — Таицкого водовода — ситуация значительно ухудшилась. Назрела острая необходимость разработки комплексного проекта восстановления гидротехнической системы и обводнения парков Царского Села. Справиться с такой масштабной проблемой в одиночку музей не может — ее решение выходит за рамки наших юридических прав и возможностей. Музей давно бьёт во все колокола», — пояснила заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское Село» Наталья Кудрявцева.

По ее словам, после реакции вице-премьера Чернышенко «появилась уверенность, что в ближайшее время ситуация сдвинется с мёртвой точки».

Хранитель парков музея-заповедника Ольга Филиппова указывает, что пейзажная композиция Екатерининского парка сформировалась при Екатерине II, парк был украшен зеркалами прудов и каналов, журчащими каскадами. Недостаток воды, остро ощущавшийся к 1770-м годам, решили постройкой Виттоловского, Орловского и Таицкого водопровода.

«К сожалению, сейчас Таицкий водопровод, который смело можно назвать памятником инженерного искусства XVIII века, почти полностью разрушен. Разумеется, всё это не вопрос одного дня, такие процессы длятся десятилетиями», — подчеркнула Филиппова.

Царское Село является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Таицкий водопровод длиной почти 17 км сам по себе тоже объект культурного наследия федерального значения. От него питается вся система водоемов парков Царского Села и левобережной части прудов Павловского парка.

К 1933 году из-за появившихся разрушений водопровод практически прекратил подачу воды от Таицких ключей к водоёмам пушкинских парков, что привело к резкому ухудшению водного режима и экологического состояния всей водной системы Пушкина. Сейчас проточность большинства водоёмов отсутствует, все внутренние источники не обеспечивают достаточный водообмен. Наблюдается понижение уровня воды, которое в дальнейшем повлечет за собой снижение уровня грунтовых вод, и соответственно деградацию почв, гибель ценных старовозрастных деревьев и в конце концов утрату исторических ландшафтов.