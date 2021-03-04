Москва, , 14:02 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась по поводу её сравнения с коллегой из Белого дома Джен Псаки. Об этом дипломат заявила в рамках участия в одном из шоу на Youtube-канале. Российский дипломат попросила не проводить между ними параллели.

«Никак, не надо сравнивать», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Дженнифер Рене Псаки прославилась своими ляпами во время работы в должности официального представителя Госдепартамента США, которую она занимала с 2013 по 2015 год. Пользователи рунета даже придумали специальный термин «Псакинг» (Psaking), обозначающий речь глупого человека, не разобравшегося в вопросе, но делающего безапелляционные заявления, путая факты.

На новом посту пресс-секретаря Белого дома Псаки также уже успела оконфузиться. Так, в ходе очередного брифинга она «потеряла мысль», перечисляя претензии в адрес Российской Федерации, а затем перепутала президента США.