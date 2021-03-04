Киев, , 14:01 — REGNUM Минские соглашения по урегулированию конфликта критически важны для Украины, чтобы вернуть Донбасс, заявил народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Лидер оппозиции заявил, что киевская власть и Зеленский должны выполнять Минские соглашения, поскольку это единственный выход из ситуации, и другого нет.

«Вот эти все варианты В и С не работают. И даже при том, что Зеленского в той или иной мере поддерживают немцы, французы, американцы, за ситуацию на Украине — а Донбасс — это Украина, в том числе и неконтролируемые территории, — отвечает только президент Украины. Поэтому это он должен быть везде инициатором», — отметил политик.

Медведчук также заявил, что не сможет оправдать никакой логики в случае эскалации конфликта в Донбассе.

«Никакая логика по поводу противостояния и эскалации насилия на Донбассе на линии соприкосновения не может инициироваться ни одной из сторон. Потому что это будет крах во всем», — убежден депутат.

Политик уверен, что сейчас режим прекращения огня в Донбассе, хоть и не соблюдается сторонами в полной мере, бесспорно, помогает избежать больших человеческих жертв в вооруженном конфликте.

«Режим тишины… во многом стабилизировал ситуацию. И хотя мира нет и не предвидится, лучше пусть будет так, чем будут жертвы, тяжелые последствия и для людей, и для инфраструктуры… За это время была масса нарушений с обеих сторон: взрывы. Но фактически люди не погибают. Да, есть единицы погибших, но слава Богу, что нет много жертв, что этот режим держится», — отметил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что в Кремле в настоящий момент с глубокой озабоченностью наблюдают за ростом напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы фиксируем всё чаще и чаще обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения», — сказал на брифинге 4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

До этого сегодня глава ДНРДенис Пушилин заявил, что Украина осознанно идёт по пути эскалации боевых действий в Донбассе, а обстрелы достигли угрожающих масштабов.