Джакарта, , 14:01 — REGNUM В целевой группе по борьбе с COVID-19 в Индонезии заявили, что вакцина от коронавируса, произведенная китайской компанией Sinovac, эффективна против «британского» штамма, сообщает CNN Indonesia.

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«Правительство гарантирует, что вакцина, которая в настоящее время используется в Индонезии, по-прежнему эффективна против «британского» штамма», — заявил представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито в ходе пресс-конференции.

Вику Адисасмито призвал индонезийских граждан не беспокоиться о распространении новой мутации коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявили 7264 новых случая заражения коронавирусом.

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