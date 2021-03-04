Лондон, , 14:18 — REGNUM Супругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу провели процедуру, связанную с его сердечным заболеванием. После неё он восстанавливается в больнице, сообщает 4 марта пресс-служба Букингемского дворца.

Кардиологическая процедура прошла успешно, в чём именно она заключалась, не уточняется. Её выполнили медики больницы святого Варфоломея.

«Его Королевское Высочество будет оставаться в больнице ещё несколько дней для лечения, отдыха и восстановления сил», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля 99-летнего Филиппа доставили по совету врачей в больницу имени короля Эдуарда VII. Затем 1 марта его перевели в больницу святого Варфоломея, которая специализируется на диагностике и лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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