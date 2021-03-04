Москва, 4 марта, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Граждане с 18 до 39 лет должны будут проходить диспансеризацию один раз в три года. Соответствующий проект приказа, разработанный Минздравом РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края Прием в поликлинике

«Диспансеризация проводится: один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно», — говорится в тексте проекта, в котором также указывается порядок проведения процедур.

При этом лица в возрасте 40 лет и старше должны будут проходить диспансеризацию в ежегодном режиме. Такая мера относится и к отдельным категориям граждан, в том числе включая инвалидов Великой Отечественной войны, её участников, ставших инвалидами из-за заболевания, трудового увечья или других причин, лиц, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», признанных инвалидами.

Мера коснётся и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто времен Второй мировой войны, признанных инвалидами, а также работающих лиц, «не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет».

При этом, согласно проекту, профилактический медосмотр может осуществляться ежегодно в рамках диспансеризации. При этом граждане имеют право осуществлять его по собственному желанию.