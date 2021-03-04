Ташкент, , 14:00 — REGNUM Заместитель председателя сената Узбекистана Садык Сафаев объяснил, почем в Узбекистане сложилась традиция высокой централизации государственной власти. Об этом сенатор заявил в интервью блогеру Кириллу Альтману.

Политик опроверг слухи о попытке государственного переворота после смерти бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. «В Узбекистане есть древняя история государственности. Это сидит в генетическом коде народа», — сказал Сафаев.

По его мнению, страны Туркестана сильно зависят от системы водного хозяйства. Выживание общества зависит от водоснабжения, что, в свою очередь, связано с необходимостью централизации власти, сказал сенатор.

«Без этого будет хаос, не будет развития или даже просто воспроизводства», — добавил Сафаев.