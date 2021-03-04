Рязань, , 14:03 — REGNUM Ложные сведения о своей судимости предоставил при поступлении на работу бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Чиновник, которому просили присвоить звание Героя России за спасение людей на пожаре, действительно был осуждён.

Игорь Греков умолчал о погашенной судимости при назначении на должность вице-губернатора, это подтвердила прокурорская проверка. Губернатору Рязанской области по этому факту внесено представление, сообщает Интерфакс.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновник оставил пост в правительстве региона по собственному желанию с 28 января 2021 года. Греков пояснил, что переходит на другую работу, не связанную с государственной службой.

На большой пресс-конференции Владимира Путина рязанская журналистка попросила наградить вице-губернатора званием Герой России за участие в ликвидации взрывов на военных складах под Рязанью. Жители посёлков опровергли героизм чиновника, позже появилась информация, что у полного тёзки Игоря Грекова есть судимость за мошенничество в крупном размере.

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