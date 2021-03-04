Краснодар, , 14:00 — REGNUM Новый аэровокзал Международного аэропорта Краснодара сдадут до конца 2023 года. Об этом написал в своём телеграм-канале 4 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Проект аэропорта был представлен главе региона.

«Сейчас уже идет разработка проектной документации, в апреле пройдет экспертиза. В планах приступить к строительству летом. Из бюджета края направляем 7,7 млрд рублей на строительство новых подъездных путей к международному аэровокзальному комплексу. Конечно, строительство самого аэровокзала — только первый этап масштабного проекта. Это будет полноценный мультимодальный транспортно-пересадочный узел, строительство которого рассчитано до 2042 года», — уточнил Кондратьев.

Площадь аэровокзала составит порядка 80 тысяч кв. метров, он сможет принимать до 6−8 млн пассажиров в год.

Как сообщало ИА, проект нового аэровокзального комплекса Краснодара был представлен ещё в 2019 году, общий объём инвестиций в проект развития аэропорта оценивался тогда в 24,1 млрд руб.