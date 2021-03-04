Москва, , 13:59 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал остановить вывоз золота за границу, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

«Необходимо остановить вывоз золота за рубеж. Это, а не зеленые фантики долларов, наш реальный, стратегический запас», — заявил Зюганов.

Сообщается, что в 2020 году из России вывезли 300 тонн золота на сумму 18,5 млрд долларов, при этом объем вывозимого «царя всех металлов» превысил объем добытого золота, указал депутат. Для сравнения, в 2019 году объем экспорта золота по отношению к его добыче был чуть менее 38%.

Ряд экспертов утверждает, что таким образом чиновники «редактируют» статистику по «увеличению несырьевого неэнергетического экспорта», в том числе экспорта машиностроительной продукции, указал Зюганов.

Он призвал не приукрашивать провальное положение дел в экономике страны красивыми цифрами.

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