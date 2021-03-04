Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM В Петербурге возбудили уголовное дело о хищении в сфере долевого строительства жилья. В результате противозаконных действий застройщика гражданам причинен ущерб на сумму свыше 920 млн рублей, сообщили 4 марта в прокуратуре Северной столицы.

По данным надзорного ведомства, ООО «Петрострой» с 2016 года заключило договоры долевого участия с 1398 дольщиками жилищного комплекса «Ломоносовъ». Часть денежных средств, привлеченных для строительства жилья, была использована застройщиком на другие цели.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). За это грозит до 10 лет лишения свободы.

«Ход расследования уголовного дела и завершение строительства жилищного комплекса находятся на контроле прокуратуры города», — говорится в сообщении.

По данным застройщика, жилой комплекс «Ломоносовъ» возводится компанией «Петрострой» в Петродворцовом районе, на въезде в город Ломоносов, вблизи от с музея-заповедника «Ораниенбаум». По проекту он будет состоять из 9-ти этажных кирпично-монолитных домов.