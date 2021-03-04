Красногорск, , 14:00 — REGNUM В 2021 году в Подмосковье запланирован ремонт более 1,6 тыс. участков автомобильных дорог. Такие цифры 4 марта приводит министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Протяженность этих участков составит около 1,4 тыс. километров, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В том числе приведут в нормативное состояние порядка 1,4 тысячи муниципальных дорог протяженностью 760 километров и 185 участков на региональной сети длиной около 700 километров по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сказал Гержик.

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