Новосибирск, , 13:57 — REGNUM Активисты новосибирского регионального Волонтерского центра партии «Единая Россия» поздравят 12 участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла, проживающих на улицах областной столицы, названных в честь выдающихся женщин. Ранее в Новосибирске завершилась историческо — краеведческая акция «Женские улицы».

Добровольцы навестят жительниц улиц: имени землячки, погибшей на фронте — Ольги Жилиной, знаменитых летчиц — Валентины Гризодубовой и Марины Расковой, героя «Молодой гвардии» — Любови Шевцовой.

«В Новосибирске почти 2000 улиц, из которых лишь два десятка названы в честь выдающихся женщин нашей страны, оказавших большое влияние на развитие культуры, науки, спорта и защищавших Родину в годы войны. Среди них жительница Колывани — Ольга Жилина, которая ушла на фронт санинструктором составе 22-й Сибирской добровольческой дивизии и геройски погибла в бою», — рассказала руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» Юлия Швец.

Накануне, 3 марта, волонтеры доставили подарки 92-летней Ульяне Николаевой с улицы имени Валентины Гризодубовой.

«Холодная и голодная жизнь была в войну. Сейчас как вспомню все это… Тяжело всем было. Дети работали вместе со взрослыми, трудились везде, куда пошлют», — рассказала Ульяна Анисимовна.

Женщина родом из Красноярского края, но больше десяти лет назад переехала к детям в Новосибирск.