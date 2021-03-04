Уфа, , 14:00 — REGNUM Концепция развития глэмпингов до 2024 года утверждена в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканского министерства торговли и услуг.

Сообщается, что благодаря реализации данной концепции в республике будут созданы благоприятные условия для организации въездного и внутреннего туризма. Кроме этого, будет удовлетворяться потребность туристов в комфортном отдыхе на природе.

Отмечается, что к 2024 году планируется создать 50 глэмпингов. В текущем году инвесторы намерены построить 10 объектов в Ишимбайском, Давлекановском, Архангельском, Стерлитамакском и Салаватском районах.

В лагере будут оборудованы удобные жилые модули, также будут построены душевые комнаты и туалеты, предусмотрена зона отдыха, административный пункт, стоянка и другая необходимая инфраструктура.

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