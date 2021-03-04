Майкоп, , 13:55 — REGNUM В Адыгее возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ищут живодеров, которые убивали собак, расстреливая их из арбалетов. О фактах совершения таких зверств в городе Майкопе сообщили пользователи соцсетей.

По информации очевидцев, у некоторых убитых животных были вспороты животы. Ряд подвергшихся насилию собак удалось спасти неравнодушным гражданам.

В городской прокуратуре после сообщений в соцсетях о случаях жестокого обращения с бездомными животными были приняты меры к уполномоченным органам, которые должны были контролировать вопрос о состоянии в Майкопе бездомных собак и кошек.

Прокурор города провел совещание, на котором потребовал привлечь к ответственности лиц, допустивших жестокое обращение с животными. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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