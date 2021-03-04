Москва, , 13:52 — REGNUM Современные преимущества электронных технологий в цифровой экономике заключаются в том, что они позволяют оптимизировать работу государственных органов, процесса принятия решений, а также упрощают механизм получения отчетных данных, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

«При этом деятельность налоговых органов должна быть максимально оперативной для обеспечения эффективного функционирования государства. Каковы перспективы для обычных граждан в этом?

Введение ФНС России различных цифровых платформ для возможности оказания финансовых услуг в банковской сфере является одним из этапов проводимой государством стратегии модернизации экономики по следующим параметрам:

а) автоматизация учета плательщиков и поступлений налоговых платежей;

б) информированное взаимодействие подразделений налоговых органов и связанных с ними организаций.

В данном случае, получение банком в режиме реального времени информации о доходах налогоплательщика со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), играет важную роль при выдаче кредита, так как позволяет существенно ускорить сроки его предоставления, объема, сумм и т. д.

Применение технологий блокчейн обмена информацией между структурами в рамках развития концепции ФНС России — «Налог 4» и иных цифровых платформ — в 2021 году напрямую способно повлиять на повышение уровня кибербезопасности, защиты конфиденциальных данных налогоплательщиков.

Также нововведения окажут влияние на осуществление информирования налогоплательщиков о возможных налоговых рисках и мерах безопасности при передаче налоговой информации», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 мероприятий запланированы Федеральной налоговой службой (ФНС) в 2021 году.

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