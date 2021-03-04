Иваново, , 13:51 — REGNUM Приговор в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ивановской области отменен решением апелляционной инстанции Ивановского областного суда от 4 марта, сообщили в пресс-службе суда.

«Апелляционная инстанция Ивановского областного суда вынесла определение об отмене приговора Октябрьского районного суда г. Иваново от 30 июля 2019 года в отношении бывшего первого заместителя Губернатора Ивановской области, осуждённого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ», — сообщили в суде.

Дело, пояснили в суде, направлено прокурору Ивановской области «для устранения препятствий его рассмотрения».

Сам бывший чиновник был освобождён в зале суда из-под стражи, с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года экс заместитель губернатора Дмитрий Куликов был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 3,7 млн рублей по обвинению в мошенничестве и получении взятки. В феврале 2020 года судебная коллегия Ивановского областного суда отменила приговор в отношении Куликова в части статьи о взятке. Также за экс-чиновником было признано право на реабилитацию.

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