Ярославль, , 13:50 — REGNUM 4 марта Ярославский районный суд арестовал потерпевшего по делу о пытках в колонии № 1 Евгения Макарова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. Мужчина обвиняется в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

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Напомним, что Евгений Макаров является потерпевшим по «ярославскому делу» о издевательствах над осуждёнными со стороны сотрудников колонии. По нему были осуждены 11 сотрудников ФСИН, ещё двое были оправданы. Осуждён Макаров был за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и провёл в колонии 5 лет, освободившись в 2018 году.

Сейчас дело переживает новый виток. После публикации новых видеодоказательств избиений возбуждены новые дела.

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