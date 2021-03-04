Подгорица, , 13:49 — REGNUM В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, в Черногорию прибыло 663 миллиона евро прямых иностранных инвестиций. За этот же период отток из страны составил 195,5 млн евро.

В совокупности большая часть денег в Черногорию была вложена странами-членами НАТО — 230 миллионов евро.

Отдельно первое место по инвестициям уверенно занимает Россия, из которых 99 млн евро было инвестировано в Черногорию за 12 месяцев.

За ним следуют Китай с инвестициями в 71 миллион и Швейцария с чуть более 63 миллионами евро.