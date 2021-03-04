Нальчик, , 13:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии троих молодых людей судят за угон автомашины. В канун Нового года они решили покататься и захватили чужой автомобиль на улице Вологирова в городе Нальчик. Однако путь их был недолгим, уже по направлению к улице Толстого их остановил экипаж ГИБДД.

Инспекторы установили, что за рулем машины находился несовершеннолетний водитель, прав на управление транспортным средством у него не было, как и документов на машину. В отношении 17-летнего и 15-летнего подростков, а также их 18-летнего товарища было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время его расследование завершено и дело направлено в суд для вынесения приговора.

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