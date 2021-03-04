Екатеринбург, , 13:50 — REGNUM Здание Уральского областного промышленного и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) не является памятником, сообщили в пресс-службе компании «Маяк» со ссылкой на заключение регионального управления госохраны объектов культурного наследия.

Согласно документу, объект выполнен в стиле «упрощённого конструктивизма» и не обладает «выдающими эстетическими и архитектурно-художественными ценностями». Сейчас здание утратило исторический облик и своё функциональное значение.

Теперь компания планирует продолжить демонтаж объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее снос здания был приостановлен по иску прокуратуры.

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