Киев, , 13:52 — REGNUM Фракция «Слуга народа» в Верховной раде Украины должна поддержать законопроект «о коллаборационистах». Об этом заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко, сообщила 4 марта пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Он отметил, что данный законопроект создаст предпосылки для запрета «пророссийских сил», в частности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Принятие наших законов позволит не в режиме кавалерийских атак, а системно противодействовать «пятой колонне». И, кстати, там предусмотрены юридические предпосылки для запрета деятельности «пророссийских» партий, в том числе ОПЗЖ», — процитировали в пресс-службе слова Порошенко.

Экс-президент Украины также отметил, что «пророссийские» партии на Украине следует запретить, подобно тому, как в 2015 году была запрещена Коммунистическая партия Украины.

Порошенко посетовал на то, что после запрета трёх телеканалов на Украине, наиболее оппозиционным стал канал «НАШ». По его мнению, это СМИ не хотят запрещать из-за того, что акционерами канала являются представители нынешней власти.

Напомним, ранее чиновник Госкомтелерадио Украины рассказал о том, как Служба безопасности Украины (СБУ) рассылала письма с уведомлением, что новый оппозиционный телеканал «Первый независимый» угрожает информационной безопасности Украины. Позже канал был отключен от эфира без объяснения причин.

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