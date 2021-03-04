Москва, , 13:47 — REGNUM Россия должна присоединиться к декларации Женевского консенсуса в области защиты семейных ценностей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Россия должна присоединиться к декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи, а также разработать и принять национальную Конвенцию о защите семьи, считает Толстой.

«Конечно важно подкрепить положения, которые были приняты, изменения к Конституции, правом ребенка на семью», — добавил он.

Парламентарий также настаивает на принятии закона о биоэтике и биобезопасности.

Толстой также заявил о необходимости предотвратить наступление в Россию инструментов ювенальной юстиции.

«Это не тот путь, которым должна идти наша страна», — подчеркнул депутат.