Тбилиси, , 13:50 — REGNUM В Тбилиси члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) 4 марта организовали автоколонну в знак протеста против ареста лидера ЕНД Ники Мелии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, протестующие собрались на площади Республики и выехали в строну Рустави, где находится следственный изолятор, куда поместили Мелию. Участники акции заявляют, что требуют от властей освободить «политических заключенных». Без выполнения этого условия в ЕНД отказываются вести с властями переговоры о выходе из политического кризиса.

«Это одно из наших главных требований для того, чтобы начался диалог, и мы перешли в режим переговоров. Соответственно, это то предусловие, выдвинутое всей оппозицией, потому что нельзя вести переговоры о выходе из политического кризиса, когда в тюрьме находятся политзаключенные, в том числе председатель главной оппозиционной партии», — заявил журналистам член ЕНД Заал Удумашвили.

Он добавил, что в переговорах с властями обязательно должен участвовать Мелия.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси председателя партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. 28 февраля в страну прибыл с визитом председатель Европейского совета Шарль Мишель и призвал конфликтующие стороны найти выход из кризиса до середины марта.

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