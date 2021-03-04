Москва, , 13:52 — REGNUM Таможня без сбоев оформляет поступление в Россию партий цветов в преддверии 8 марта. Об этом сообщает 4 марта пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Сбоев в таможенном оформлении нет, несмотря на увеличивающийся объём транспорта с цветочной продукцией. С 15 февраля по 3 марта через таможню прошло около 120 млн цветов, уточнили в ведомстве.

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В целом по России через центры электронного декларирования прошли около 9,15 тыс. тонн срезанных цветов и бутонов. В 2020 году показатель за тот же период был вдвое меньше — 4,259 тыс. тонн.

Как и в прошлом году, цветы в Россию везут в основном из Нидерландов и Эквадора, а также из Кении и Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России заметно подорожали и местные, и импортные цветы.

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