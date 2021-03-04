Новосибирск, , 13:45 — REGNUM В Новосибирской области впервые вырастили различные сорта роз на срез. Цветы из тепличного комбината «Новосибирский» поступят в магазины в преддверии Международного женского дня. Они выращены по голландской технологии. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Роза Андрей © ИА Красная Весна

По словам министр сельского хозяйства Евгения Лещенко, тепличный комбинат «Новосибирский» — единственный в регионе, где в промышленных масштабах стали выращивать розы на срез. Открытие нового цеха состоялось в декабре 2020 года.

«Реализация нового проекта позволяет обеспечить качественными цветами жителей Новосибирской области и ближайшие регионы. Одно из главных преимуществ — свежесть живого цветка, который не подвергается воздействию химических препаратов при длительной транспортировке», — отметил Лещенко.

В канун Международного женского дня в новсибирские магазины поступит около полумиллиона роз.