Москва, , 13:49 — REGNUM Не всегда проблемы с мотором зимой возникают от его переохлаждения, сообщил автоэксперт Александр Новиков в эфире канала «Вести.ru».

По словам Новикова, в мороз мотор может закипеть также легко, как и в жару. Он также отметил, что на современных автомобилях система охлаждения достаточно надежная. Тем не менее бывают некоторые ситуации зимой, когда двигатель перегревается. Эксперт добавил, что чаще всего эта проблема возникает при вытягивании машины из сугроба, когда снегом забита решетка радиатора.

В таком случае достаточно освободить от снега переднюю часть машины, обеспечив доступ воздуха в мотор. После этого проблема с перегревом будет решена.

Ещё одной причиной перегрева силового агрегата Новиков назвал некачественный антифриз. На морозе он может загустеть настолько, что насос не сможет его прокачать. Это также может привести к перегреву мотора. К этой же проблеме может привести воздушная пробка, образовавшаяся при замене жидкости. В этом случае циркуляция жидкости будет нарушена и, как следствие, возникнет перегрев.

Не только в зимний сезон, но и в летний к проблеме с мотором может привести какая-нибудь утечка, либо пробка в радиаторе. Кроме того, перегрев может появится и при неисправном вентиляторе радиатора.

Ранее эксперты калифорнийской компании UC-Riverside предупредили автовладельцев о том, что в воздухе и в пыли нового автомобиля могут содержаться вредные для здоровья вещества. Концентрация бензола и формальдегида в новых автомобилях представляет опасность для тех водителей, которые долгое время проводят в машине. По мнению американских экспертов, бензол и формальдегид могут вызвать онкологические заболевания.

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