Москва, , 13:45 — REGNUM Памятник сербскому патриарху Павлу (1914−2009), который будет установлен в центре Москвы, будет изготовлен российским художником Николаем Павленко, латунная статуя высотой 175 сантиметров и вес около 400 килограммов.

Памятник установят перед храмом Петра и Павла, в подворье Сербской православной церкви, в центре Москвы. Там же должен быть установлен памятник патриарху Московскому и Всея Руси Алексию Второму.

Епископ Моравичский Антоний (Пантелич), по чьей инициативе будут установлены памятники, сообщил, что они давно работают над этим проектом с целью «увековечить братскую любовь двух славянских народов» через личности двух патриархов.

Он указывает на то, что благодаря патриархам Павлу и Алексию II после многолетнего перерыва работа Подворья СПЦ в Москве была возобновлена и что вполне естественно, что памятники ставят перед храмом Святых апостолов Петра и Павла.