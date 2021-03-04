Москва, , 13:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с 8 марта и напомнил, что сегодня в Вооружённых силах РФ проходят службу почти 40 тысяч женщин, в числе которых более четырёх тысяч офицеров. Соответствующее заявление глава Минобороны РФ сделал в ходе селекторного совещания.

«От имени руководства министерства обороны благодарю вас за профессионализм, целеустремленность, исполнительность, собранность и аккуратность», — сказал Шойгу.

По его словам, женщины достойно выполняют свои обязанности и добиваются успехов: так, только в 2020 году 302 женщины получили государственные награды, в том числе 31 — боевые, и ещё девять тысяч были отмечены ведомственными наградами.