Москва, , 13:47 — REGNUM В ряды Вооруженных сил РФ во время весеннего призыва придет свыше 120 тыс. новобранцев. Об этом 4 марта сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время селекторного совещания в оборонном ведомстве.

«Первого апреля начинается весенний призыв на военную службу. В Вооруженные силы планируется направить 122 тыс. человек», — сказал он.

Также Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию от COVID-19 для сотрудников военкоматов, которые принимают участие в призывных мероприятиях.

«К этой работе допускать только тех, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19», — подчеркнул глава российского минобороны.

Кроме того, он дал поручение организовать дистанционное изучение призывников военными комиссариатами и провести психологический отбор новобранцев по новым методикам и рекомендациям.

«Обращаю внимание всех должностных лиц на необходимость обеспечить качественное комплектование войск военнослужащими по призыву», — добавил Шойгу.

Как передавало ИА REGNUM, 3 марта в российском минобороны сообщили, что более 300 тысяч российских военнослужащих уже получили прививки первым компонентом вакцины от COVID-19 «Спутник V».