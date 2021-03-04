Казань, , 13:44 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов 4 марта прибыл в столицу Бурятии. Во время визита он посетил Улан-Удэнский авиационный завод, принял участие в заседании совета директоров АО «Вертолеты России», встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Кроме этого, Рустам Минниханов провел встречу с активом местной татарской общины.

По данным переписи населения в 2010 году в Бурятии свыше 6,8 тыс. человек составляли татары, уступая лишь русским и бурятам. Татары проживают практически во всех районах Бурятии.

Региональная национально-культурная автономия татар Бурятии создана в апреле 2005 года. В 2019 году в селе Усть-Кяхта открылся центр татарской культуры «Алмагачлар ата» («Цветущие яблони»). Участников встречи глава РТ поблагодарил за трепетное отношение к татарскому языку, культуре и традициям.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что в регионе проживают представители более 100 национальностей и татарская диаспора — одна из самых активных. «Давайте и дальше обогащать друг друга своей культурой и обычаями», — сказал глава Бурятии. Рустам Минниханов затем наградил представителей национально-культурной автономии татар Бурятии за большой вклад в сохранение и развитие татарской культуры.

Накануне, 3 марта, Минниханов во время встречи с представителями СМИ в канун Международного женского дня отметил, что в Татарии проживают лишь 30% татар, а остальные представители нации живут в других регионах.

Читайте также: Глава Татарии сравнил бурятский берег Байкала с пляжами Рио-де-Жанейро