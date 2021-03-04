Бишкек, 4 марта 2021, 13:40 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит с государственным визитом Узбекистан 11−12 марта 2021 года. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев, сообщает издание AkiPress.
По его словам, киргизский лидер получил много приглашений от своих коллег. Жапаров планирует посетить в ближайшее время Таджикистан, Туркмению, Китай и другие страны, добавил министр. Казакбаев отметил, что график визитов будет составлен после поездки в Ташкент.
Как сообщало ИА REGNUM, 2−3 марта президент Киргизии Садыр Жапаров посетил с официальным визитом Казахстан. Свой первый государственный визит киргизский лидер совершил в Москву.
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