Бишкек, 4 марта, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит с государственным визитом Узбекистан 11−12 марта 2021 года. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев, сообщает издание AkiPress.

President.kg Садыр Жапаров

По его словам, киргизский лидер получил много приглашений от своих коллег. Жапаров планирует посетить в ближайшее время Таджикистан, Туркмению, Китай и другие страны, добавил министр. Казакбаев отметил, что график визитов будет составлен после поездки в Ташкент.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−3 марта президент Киргизии Садыр Жапаров посетил с официальным визитом Казахстан. Свой первый государственный визит киргизский лидер совершил в Москву.