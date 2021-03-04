Москва, 4 марта, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В докладе, опубликованном администрацией президента США Джо Байдена — «Временное стратегическое руководство в области национальной безопасности», не случайно сделан акцент на диалог в сфере новых военных технологий, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Косачёв

«США явно обеспокоены успехами России и Китая в неядерных вооружениях и потому будут стремиться ограничить конкурентов в перспективных разработках, а заодно и провести «разведку переговорами» — в процессе диалога выведать, насколько визави продвинулись в освоении новых вооружений», — прогнозирует Косачёв в Facebook.

По мнению сенатора, России следует «поймать» США на слове и начать субстантивные переговоры по всему комплексу проблем контроля над вооружениями, в том числе — в космическом или киберпространстве.

«Здесь давно назрело юридически обязывающее урегулирование, и именно Вашингтон пока больше заинтересован в отсутствии тут правил и ситуации «Дикого Запада», когда можно бездоказательно приписывать разного рода кибератаки и нарушения любому оппоненту по своему выбору, чтобы этим оправдывать свои якобы оборонительные действия», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о том, что Россия продолжит посылать Соединённым Штатам сигналы и предложения по широкому кругу вопросов, поскольку у Москвы и Вашингтона есть много взаимно интересных тем.

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