4 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Павлов, , 14:04 — REGNUM Органы

Павел Чилин почувствовал себя инженером, уже будучи в девятом классе, — еще до поступления в Ленинградский институт авиационного приборостроения он сам изготавливал музыкальные инструменты, гитары, усилители.

Павел Чилин в своей мастерской © Алексей Павлов

По окончании института по специальности «Электрические машины летательных аппаратов» Павел приступил к работе на заводе, который изготавливал приборы для военно-морского флота. По его словам, это частая практика, так как морская техника от авиационной отличается лишь весом и габаритами.

Павел Чилин работает над реквизитом для театральной постановки, Москва, лето 2001 г © Фото из семейного архива Чилиных

Там он проработал 10 лет, сначала конструктором, затем инженером-разработчиком, пока не наступил 1991 год. Время перемен было жестоко ко всем, инженеров массово сокращали, месяцами не выплачивали зарплату. К тому времени Чилину уже хотелось строить органы и, почувствовав, что наступил момент для принятия такого решения, не дожидаясь увольнения, он сам ушел в свободное плавание, по его собственным словам, более связанное с творчеством.

Павел Чилин в клавесинной мастерской Ю. Аммера, Германия, май 1993 г © Фото из семейного архива Чилиных

Павел называет орган королем музыкальных инструментов. Чтобы научиться искусству органостроения, нужно ехать в Европу и обучаться около 8 лет. Но Чилин этот путь прошел самостоятельно, методом глубокого погружения в самого себя и изучения всех возможных источников. Он был самоучкой, когда начал строить свой первый орган. В итоге оказалось, что путь был правильный, ошибок было минимум, и в, конце концов удалось добиться необходимого результата.

Детали органа, стоящего в доме Чилиных © Алексей Павлов

Каждый орган крайне чувствителен к малейшим изменениям температуры и влажности в помещении. Требуется аккуратность и понимание дерева, потому что в разных условиях инструменты могут вести себя по-разному. Это нужно учитывать и держать в голове конечное местонахождение органа на всех этапах его создания.

Павел играет на органе собственной постройки для друзей и близких, зима 2007 г © Фото из семейного архива Чилиных

Орган-портатив авторства Павла Чилина используется во время концерта ренессансной музыки в Санкт-Петербурге, начало 2000-х гг © Фото из семейного архива Чилиных

В среднем инструмент собирается из пятидесяти тысяч деталей, трудно представить, сколько времени занимает даже просто взять в руки каждую из них. Поэтому наш герой постоянно находится в раздумьях насчет упрощения технологии без потери качества, так как это позволяет экономить очень много времени.

Во время установки органа в Детской школе искусств им. И.С. Баха в Москве, весна 1998 г © Фото из семейного архива Чилиных

Окрашивать дерево, расписывать створки, работать с кожей и подклеивать клавиши Павлу помогает жена Наталья, художница по профессии. Интересно, что дипломная работа, которую она защитила в университете, была посвящена внешнему виду барочных органов в европейских странах.

Во время съемок документального фильма «Самый лучший день» про семью Чилиных, лето 2002 г © Фото из семейного архива Чилиных Наталья Чилина в своей мастерской © Алексей Павлов

На данный момент Павел построил шестьдесят семь инструментов, еще несколько изготавливаются прямо сейчас. Его работы можно встретить в Музыкальном училище имени Гнесиных в Москве, в музыкальных школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Алапаевском мужском монастыре Новомучеников. А особенно востребованы оказались маленькие органы-портативы, двадцать из них находятся сейчас за рубежом в ансамблях старинной музыки.

Картина авторства Натальи Чилиной, на которой изображен ангел с органом-портативом © Алексей Павлов Валентин играет на органе, построенном его отцом © Алексей Павлов

Узкоколейка

В детстве, отдыхая с родителями в Литве, Павел увидел узкоколейную железную дорогу. Игрушечные масштабы паровозика с крошечными вагончиками и машинист, на ходу выпрыгивающий из кабины, чтобы перевести стрелку, запали в душу. Тогда он и решил, что когда-нибудь построит себе такую же.

Валентин Чилин на вагонетке, лето 2009 г.

Валентина можно назвать ровесником узкоколейки на участке Чилиных, ведь первые метры пути Павел проложил в 2008 году, когда отвез жену в роддом © Фото из семейного архива Чилиных

Много лет спустя Павел с женой переехали из Петербурга в поселок Ульяновка Ленинградской области, став обладателями земельного участка. Проведя на заболоченном месте серьезные подготовительные работы, Чилин приступил к исполнению своей детской мечты и уложил первые метры собственной железной дороги в 2008 году, когда отвез жену в роддом. А сейчас узкоколейка Павла Чилина, длиной более трехсот метров, огибает весь участок, и в ее состав входят десять стрелок и три моста.

Вид на дом Чилиных, зима 2000 г © Фото из семейного архива Чилиных

Работы на новоприобретенном участке в поселке Ульяновка, весна 2000 г © Фото из семейного архива Чилиных

Проектирование паровоза же началось со знакомства на одном из форумов с Сергеем Тереховым, который профессионально занимался ремонтом железнодорожного транспорта на протяжении двадцати лет. Павел подмечает, что без единомышленника, с детства мечтавшего о своей маленькой железной дороге, один бы этот замысел не реализовал.

Вид на железнодорожную развилку на участке Чилиных © Алексей Павлов

Павел и Сергей правят рельсы накануне запуска паровоза © Алексей Павлов Сергей Терехов у паровоза.

Павел называет своего товарища «главным идеологом нашего паровозостроения». Именно Сергею доверяется место в будке машиниста во время проезда паровоза по путям © Алексей Павлов

Уголь, используемый для растопки паровоза.

Также для этой цели можно использовать дрова и топливные брикеты © Алексей Павлов

За образец был взят локомотив начала XX века. При всей своей прекрасной миниатюрности это настоящий паровоз, способный возить пассажиров и грузы весом до тридцати тонн. В общем, к паровозу и всему остальному подвижному составу Чилина, включающему в себя мотовоз, дрезину и вагонетки, нельзя относиться как к аттракциону, в первую очередь это инструменты для выполнения конкретных хозяйственных нужд.

Во время проезда с пассажирами.

Желающих приехать покататься всегда достаточно. Настоящий паровоз на ходу в XXI веке вызывает неподдельный восторг и у детей, и у взрослых © Алексей Павлов

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