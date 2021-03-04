Алексей Павлов, 4 марта 2021, 14:04 — REGNUM Органы
Павел Чилин почувствовал себя инженером, уже будучи в девятом классе, — еще до поступления в Ленинградский институт авиационного приборостроения он сам изготавливал музыкальные инструменты, гитары, усилители.
По окончании института по специальности «Электрические машины летательных аппаратов» Павел приступил к работе на заводе, который изготавливал приборы для военно-морского флота. По его словам, это частая практика, так как морская техника от авиационной отличается лишь весом и габаритами.
Там он проработал 10 лет, сначала конструктором, затем инженером-разработчиком, пока не наступил 1991 год. Время перемен было жестоко ко всем, инженеров массово сокращали, месяцами не выплачивали зарплату. К тому времени Чилину уже хотелось строить органы и, почувствовав, что наступил момент для принятия такого решения, не дожидаясь увольнения, он сам ушел в свободное плавание, по его собственным словам, более связанное с творчеством.
Павел называет орган королем музыкальных инструментов. Чтобы научиться искусству органостроения, нужно ехать в Европу и обучаться около 8 лет. Но Чилин этот путь прошел самостоятельно, методом глубокого погружения в самого себя и изучения всех возможных источников. Он был самоучкой, когда начал строить свой первый орган. В итоге оказалось, что путь был правильный, ошибок было минимум, и в, конце концов удалось добиться необходимого результата.
Каждый орган крайне чувствителен к малейшим изменениям температуры и влажности в помещении. Требуется аккуратность и понимание дерева, потому что в разных условиях инструменты могут вести себя по-разному. Это нужно учитывать и держать в голове конечное местонахождение органа на всех этапах его создания.
В среднем инструмент собирается из пятидесяти тысяч деталей, трудно представить, сколько времени занимает даже просто взять в руки каждую из них. Поэтому наш герой постоянно находится в раздумьях насчет упрощения технологии без потери качества, так как это позволяет экономить очень много времени.
Окрашивать дерево, расписывать створки, работать с кожей и подклеивать клавиши Павлу помогает жена Наталья, художница по профессии. Интересно, что дипломная работа, которую она защитила в университете, была посвящена внешнему виду барочных органов в европейских странах.
На данный момент Павел построил шестьдесят семь инструментов, еще несколько изготавливаются прямо сейчас. Его работы можно встретить в Музыкальном училище имени Гнесиных в Москве, в музыкальных школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Алапаевском мужском монастыре Новомучеников. А особенно востребованы оказались маленькие органы-портативы, двадцать из них находятся сейчас за рубежом в ансамблях старинной музыки.
Узкоколейка
В детстве, отдыхая с родителями в Литве, Павел увидел узкоколейную железную дорогу. Игрушечные масштабы паровозика с крошечными вагончиками и машинист, на ходу выпрыгивающий из кабины, чтобы перевести стрелку, запали в душу. Тогда он и решил, что когда-нибудь построит себе такую же.
Много лет спустя Павел с женой переехали из Петербурга в поселок Ульяновка Ленинградской области, став обладателями земельного участка. Проведя на заболоченном месте серьезные подготовительные работы, Чилин приступил к исполнению своей детской мечты и уложил первые метры собственной железной дороги в 2008 году, когда отвез жену в роддом. А сейчас узкоколейка Павла Чилина, длиной более трехсот метров, огибает весь участок, и в ее состав входят десять стрелок и три моста.
Проектирование паровоза же началось со знакомства на одном из форумов с Сергеем Тереховым, который профессионально занимался ремонтом железнодорожного транспорта на протяжении двадцати лет. Павел подмечает, что без единомышленника, с детства мечтавшего о своей маленькой железной дороге, один бы этот замысел не реализовал.
За образец был взят локомотив начала XX века. При всей своей прекрасной миниатюрности это настоящий паровоз, способный возить пассажиров и грузы весом до тридцати тонн. В общем, к паровозу и всему остальному подвижному составу Чилина, включающему в себя мотовоз, дрезину и вагонетки, нельзя относиться как к аттракциону, в первую очередь это инструменты для выполнения конкретных хозяйственных нужд.
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