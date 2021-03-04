Подгорица, 4 марта, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что Сербия «невероятно настойчиво работает себе во вред и «выпускает дух ненависти из бутылки» по отношению к Черногории и всему черногорскому, поэтому отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне».

Predsjednik.me Мило Джуканович

Джуканович напомнил об акциях протеста, которые проходили в Черногории после принятия закона о свободе вероисповедания, которые, по его мнению, были инспирированы Белградом.

Он добавил, что теперь влияние Сербии можно увидеть «в безжалостной кампании, проводимой по выборам в местные органы власти во втором по величине городе Черногории, Никшиче».

«Сербия проводит экспансионную политику по отношению к своим соседям, в данном случае по отношению к Черногории. И поэтому наши отношения находятся на самом низком уровне», — сказал Джуканович.