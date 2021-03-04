Красногорск, , 13:44 — REGNUM Ученые лаборатории ядерных исследований им. В. П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований запатентовали собственное изобретение, которое позволяет определить в человеке склонность к долголетию. Об этом 4 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Для определения наличия редкой формы «гена долголетия» подмосковные ученые разработали полноценную тест-систему, у которой нет аналогов. Одно из её преимуществ заключается в том, что этот метод анализа не требует от специалиста медицинских знаний, сбора анамнеза или присутствия пациента, его можно использовать для любой группы населения, а его результат не будет зависеть от состояния здоровья человека. Также методика позволяет оценить вероятность передачи гена потомкам.

«Ген долголетия» — FOXO3, выявлен у людей, живущих более 100 лет. При этом ученые установили, что с долголетием имеет связь только особая и редкая форма этого гена, которая научно идентифицируется как «rs2802288». Присутствие в геноме человека хотя бы одной копии такой редкой формы увеличивает вероятность дожить до 100 лет примерно в 1,5 раза», — отмечено в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские ученые создали разлагаемый суперконденсатор для имплантов