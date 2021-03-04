Тольятти, Самарская область, , 14:00 — REGNUM Рыбака унесло на льдине по реке Волга в Самарской области. Об этом 4 марта сообщил директор центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев на своей странице в социальной сети.

По его словам, ночью 3 марта спасатели получили информацию о том, что рядом в ГЭС рыбака отнесло на дрейфующей льдине. На поиски мужчины срочно выехал экипаж спасателей.

Отмечается, что поиск осложнялся тем, что на реке было сильное течение и много ломаных льдин. К тому же спасательная операция происходила в темное время суток.

Спасатели нашли рыбака 1965 года рождения и эвакуировали его на берег. К счастью мужчина не пострадал.

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