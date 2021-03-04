Москва, , 13:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт встречу с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Она запланирована в сегодняшнем рабочем графике главы государства. Об этом 4 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет откровенное, содержательное и достаточно продолжительное по времени общение», — уточнил официальный представитель Кремля.

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Песков добавил, что часть участников встречи будут находиться в Большом Екатерининском зале в Кремле, а некоторые подключатся к мероприятию по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Путин уже неоднократно встречался и общался с представителями волонтеров, давал высочайшую оценку их работе.