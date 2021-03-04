Воронеж, , 13:34 — REGNUM Часть маршрутов общественного городского транспорта в Воронеже будет сокращена в рамках проводимой транспортной реформа. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

«Новая маршрутная сеть, начало поэтапного внедрения которой запланировано на второй квартал этого года, предполагает сохранение, корректировку или ликвидацию части существующих маршрутов, открытие новых по наиболее востребованным направлениям. Ранее разработанный ФАУ «РосдорНИИ» проект новой сети предполагал единовременную ликвидацию более 30 действующих маршрутов. Однако представленный проект, носящий рекомендательный характер, был скорректирован на заседаниях рабочей группы с учетом актуального состояния улично-дорожной сети, обращений горожан и предложений общественников, благодаря чему количество сокращаемых маршрутов снизилось почти вдвое», — сообщили в мэрии.

Ликвидировать намерены «плохо функционирующие маршруты», а также те, которые будут замещаться в рамках нацпроекта «БКАД». При этом, добавили в мэрии, сокращенные направления будут обслуживаться дублирующими маршрутами, а для жителей густонаселенных улиц и отдаленных микрорайонов проработан вопрос запуска новых маршрутов. Окончательный доработанный вариант новой маршрутной сети обещают опубликовать позже на сайте мэрии.

Между тем, общественники группы «Город и транспорт» сообщили, что с 1 апреля 2021 года в Воронеже будет ликвидировано 16 маршрутов, это: №№ 6м (его заменит новый маршрут №36), 11, 15а (объединяется с маршрутом №15), 20м, 22, 25а, 49а, 52ав, 62, 68, 68а, 77к, 79, 91, 93, 121.

Введение новой транспортной схемы было анонсировано в 2019 году. Изначально было объявлено о ликвидации 33 маршрутов и изменение 35 автобусных и трёх троллейбусных маршрутов.

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