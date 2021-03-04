Москва, , 13:42 — REGNUM Силовые ведомства обратят внимание на публикацию в СМИ подробностей убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, если там есть ранее неизвестная информация. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 марта журналистам.

Пескова спросили, считают ли в Кремле, что из-за новых деталей потребуется новое расследование. Он отметил, что не владеет всеми нюансами дела об убийстве и потому не может высказать какую-либо позицию.

«Эти материалы доступны для всех, в том числе и для силовых ведомств», — сказал представитель Кремля и добавил, что на новые подробности наверняка обратят внимание в случае, если они способны представить дело в ином свете.

Ранее в одном из СМИ появились утверждения о том, что уроженцы Чечни, ныне осуждённые за убийство Немцова, контактировали с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками до и сразу после преступления. Авторы публикации сделали такие выводы на основании данных о телефонных звонках, перелётах и записях видеонаблюдения.

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