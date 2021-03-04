Москва, , 13:34 — REGNUM Активность торгов на нефтяном рынке 4 марта в первой половине дня невысока, но может усилиться к вечеру, так как трейдеры ожидают известий с проходящей сейчас встречи ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Биржевая стоимость марки Brent поначалу успела подрасти на величину менее 1% до максимального в европейской торговой сессии уровня $64.85 за за баррель, благодаря поступившим в ленты сообщениям от источников агентства Reuters, что вроде бы ОПЕК+ рассматривает в настоящий момент возможность поддержать квоты добычи на апрель на прежнем уровне, то есть не увеличивая их на 0.5 млн баррелей в сутки.

Источники ссылаются при этом на якобы всё ещё недостаточный уровень восстановления спроса из-за последствий второй волны пандемии, что может отчасти быть оправдано снизившимся до минимального с мая уровня 50.6 пунктов индексом промышленного PMI в Китае. Поступает и неподтвержденная информация о более высоком уровне заполнения китайских нефтехранилищ.

В то же время, расчёт показателей PMI устроен так, что любые значения PMI выше 50 по-прежнему означают рост, а значит медленное, но развитие промышленного сектора, а аналогичные данные индексов из Европы, наоборот, показали взлёт до 57,9 пунктов, что означает ни много ни мало как максимальные темпы промышленного роста с марта 2018 года.

Возможно, поэтому, и рынки пока не очень верят в версию о неготовности стран-экспортёров поднять объёмы добычи хотя бы на какую-то величину, и в итоге цена Brent уже к полудню по Европе опустилась снова ниже $63.5 за баррель, и считая от начала календарных суток торгуется уже сегодня с понижением, пока в пределах — 0.35%. Так что динамику котировок нефти пока что будет вернее всего назвать разнонаправленной и не слишком устойчивой.

Пока что рынком «по умолчанию» рассматривается как базовый всё-таки именно вариант, при котором либо страны ОПЕК+ согласованно прибавят в среднем за сутки добычу уже с 1 апреля по 500 тыс баррелей, либо же часть своих добровольно убранных с рынка 1,425 млн баррелей поставок в сутки просто вернут Саудовская Аравия и её ближайшие соседи, в то время как остальные страны-экспортёры договорятся остаться ещё на месяц при своих сегодняшних квотах.

Если будет реализован именно подобный сценарий, то он даже может быть оценён рынком положительно, и цены могли бы в этом случае вернуться к постепенному росту до уровней выше $65 за баррель: так как прибавка в объёмах поставок может быть воспринята как незначительная, зато в условиях сохраняющегося оптимизма стран ОПЕК+ на самое ближайшее будущее в отношении быстрого прироста спроса.

В то же время, если одновременно выпавшие ранее объёмы вернут и саудиты, и об общей прибавке в квотах договорятся также на встрече все остальные страны, то это может оказаться для рынка чересчур, и тогда биржевые цены могут протестировать для начала уровни ближе к $60 за баррель, а в течение следующей недели и более низкие.

Однако в целом среднесрочно рынок реальных поставок останется и в этом случае сбалансированным, и даже в негативном сценарии движения может будет говорить о сохранении до конца марта коридора с границами ориентировочно от $58 до $65 за баррель», — считает эксперт.

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