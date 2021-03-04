Москва, , 13:35 — REGNUM По итогам февраля 2021 года в России было продано на 0,8% больше новых машин, чем в феврале 2020 года. Об этом 4 марта сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего дилеры в России реализовали в прошлом месяце 120 081 новый автомобиль (легковые машины и авто сегмента LCV).

«После небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с ещё одним месяцем восстановления», — сообщил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Он добавил, что мартовские продажи покажут более точную картину, поскольку там добавятся данные по тем маркам, которые предоставляют квартальные данные о реализации.

Напомним, в январе 2021 года средневзвешенная стоимость новой легковушки в РФ составляла 1 803 000 рублей, что на 13,3% больше, чем год назад.

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