Джакарта, , 13:31 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявили 7264 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 4 марта 2021 года число случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигло 1 361 098.

Согласно данным правительства Индонезии, за сутки побороть коронавирус смогли 6440 пациентов. С начала пандемии коронавирусом в Индонезии переболели 1 176 356 человек.

Кроме того, за сутки от COVID-19 в Индонезии скончались 176 человек. Всего эпидемия унесла жизни 36 897 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что сотни тысяч паломников включены в программу вакцинации от коронавируса.

Подробнее в материале: В Индонезии рассказали о вакцинации паломников