Подгорица, , 13:30 — REGNUM Военнослужащие черногорской армии установили блокпосты на площади Независимости в Подгорице для контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сообщает портал cdm.

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Военные призывают граждан носить маски, а тем, у кого их нет, выдают маски.

Правительство Черногории объявило, что с 4 марта за соблюдением мер будут следить полиция, инспекция и армия.

Были сформировано три команды.

Первая группа состоит из сотрудников Управления полиции, которые отвечают за контроль за применением мер в общественных местах и на открытом воздухе.

У сотрудников полиции есть определенные зоны, по которым они перемещаются, контролируют применение мер, включая ношение маски, соблюдение дистанции, и будут предупреждать граждан.

Правительство объявило, что недобросовестные граждане будут наказаны в соответствии с законом.

Вторая группа состоит из сотрудников управления по делам инспекций. Они несут ответственность за контроль за выполнением мероприятий в помещениях, в государственных учреждениях, в субъектах хозяйствования.

Третья команда состоит из членов армии Черногории, и они будут дислоцированы в самых сложных с точки зрения эпидемобстановки городах.