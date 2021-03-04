Новосибирск, 4 марта 2021, 13:29 — REGNUM В Новосибирске с 5 по 7 марта ожидаются снег, метель, температура воздуха повысится до 0 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В мэрии города отмечают, что такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку.
Так, завтра, 5 марта, ночью прогнозируется −6…−8°С, днём −1…−3°С, ночью ветер юго-западный 8−13 м/с, днём западный 12−17 м/с, облачно, ночью местами небольшой снег, днём небольшой мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица.
В субботу, 6 марта, температура ночью составит −5…−7°С, днём 0…-2°С, ветер западный, ночью — 10−15 м/с, местами порывы до 20 м/с, днём — 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с, снег, днём — мокрый снег, метель.
В воскресенье, 7 марта, ночью в городе ожидается −5…−7°С, днём −1…−3°С, ночью ветер западный 7−12 м/с, днём — юго-западный 5−10 м/с, ночью местами умеренный снег, метель, днём — мокрый снег.